Bützow Feuerwehr fährt vier Einsätze an einem Tag Von Frank Liebetanz | 24.08.2023, 08:42 Uhr Symbolbild Foto: Ralf Badenschier/Archiv

Vier Einsätze an einem Tag fuhr die Feuerwehr in Bützow am Mittwoch: vom Keller auspumpen bis zur Türöffnung.