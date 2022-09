Über das Elster-Portal können die Daten übermittelt werden. Foto: Marijan Murat up-down up-down Info-Veranstaltungen im Kreis Rostock Finanzamt klärt zur Grundsteuer-Reform auf Von Christian Jäger | 13.09.2022, 18:09 Uhr

Grundstückseigentümer sind verpflichtet, Daten zu ihrem Grund und Boden an das zuständige Amt zu übermitteln. Aber nicht jeder versteht, was das bedeutet und was zu tun ist. Deswegen tourt das Finanzamt nun durch die Lande und klärt auf.