Wohnungsbrand in Tarnow Bewohner stirbt vermutlich durch Rauchvergiftung Von Stefan Tretropp | 16.01.2023, 15:41 Uhr

In einem Wohnhaus in Tarnow bricht am 16. Januar ein Brand aus. Der 84-jährige Bewohner verstirbt vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.