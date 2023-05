Ein Grund zur doppelten Freude: Die Bützowerin Martina Großmann findet mit der Minigolfanlage einen neuen Job. Die Mitstreiter des Miniaturstadtvereins freuen sich über die neue Attraktion. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Minigolf-Anlage eingeweiht - mit Video Für Martina Großmann ist die neue Attraktion in Klein-Bützow auch persönlich ein Glücksfall Von Ralf Badenschier | 01.05.2023, 10:03 Uhr | Update vor 53 Min.

Zweifache Mutter aus Bützow startet in eine neue berufliche Zukunft. Saisoneröffnung im Familien- und Freizeitpark an der Tarnower Chaussee. Jetzt ist dort wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Großes Kinderfest am 4. Juni.