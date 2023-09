Stadt reagiert auf Beschwerden Nach Ärger mit Falschfahrern in Bützow: Lkw dürfen nicht mehr in die Schloßstraße fahren Von Ralf Badenschier | 01.09.2023, 11:45 Uhr Die Schloßstraße ist seit knapp einem Monat eine Sackgasse. Jetzt dürfen nur noch Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen dort einbiegen. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down

Die Schloßstraße ist derzeit eine Sackgasse. Trotzdem sind zuletzt immer wieder Lkw in die Straße gefahren, am Mittwoch kam es so zu einem Unfall. Nun gilt eine neue Regel – doch die ist nur eine Übergangslösung.