Neues Schuljahr Neue Sekretärinnen an den Schulen in Bützow sorgen für Platzprobleme Von Toni Cebulla | 22.10.2023, 08:00 Uhr Die Regionale Schule „Käthe Kollwitz“ in Bützow. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Mit dem Beginn des Schuljahres 2023/24 gab es personelle Veränderungen an der Regionalen Schule und am Gymnasium in Bützow – mit negativen Folgen.