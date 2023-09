Auf der Landesstraße 11 in der Nähe von Bützow hat sich am Samstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein junger Autofahrer verlor bei einem Zusammenstoß mit einem Baum sein Leben.

Das Schadensbild lässt die Wucht des Aufpralls erahnen. Foto: Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das tragische Unglück kurz nach 18 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 27-jährige Fahrer eines Opel von Bützow kommend in Richtung Langen Trechow unterwegs. Auf gerader Fahrbahn, in direkter Nähe zu einer Unebenheit in der Straße, verlor der Ukrainer aus noch nicht abschließend ermittelten Gründen die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schlingern und schleuderte zunächst auf den Grünstreifen der gegenüberliegenden Fahrbahn. Von dort katapultierte der Opel zurück auf die Fahrbahn und prallte dort mit der Seite gegen einen Baum.

Trümmerteile flogen bis ins Maisfeld. Foto: Stefan Tretropp

Sofort wurden Rettungskräfte verständigt. Ein Notarzt eilte an die Unglücksstelle. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr mussten den im Wrack eingeklemmten 27-Jährigen herausschneiden. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Trümmerteile schleuderten bis ins benachbarte Maisfeld. Die L11 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.