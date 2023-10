„Der Verein ist in seiner Existenz gefährdet.“ So deutlich schreiben es die Mitglieder des Warnower Dart Club in einem Aufruf bei Facebook. Der Verein muss seine derzeitigen Spielräume auf dem Schulgelände in Warnow verlassen, da die Einrichtung in den kommenden Jahren renoviert werden soll. Die Räumlichkeiten werden benötigt, um Schüler während der Bauzeit dort zu unterrichten.

Umzug in andere Gemeinde ist denkbar

Der 2020 gegründete Steeldart-Verein ist daher auf der Suche nach einer neuen Bleibe. „Wir suchen Räumlichkeiten, die wir langfristig pachten können“, erklärt Vereinspräsident Tobias Wahmkow in dem Aufruf. Eine Heizung und Toiletten wären wünschenswert, Renovierungen scheuen die Mitglieder nicht. Man wolle irgendwo räumlich ankommen. Dafür sei auch der Umzug in eine andere Gemeinde denkbar.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Warnower Dart Club ist nicht unbekannt in der Szene

Der Warnower Dart Club hat sich bereits über die Grenzen Warnows hinaus einen Namen gemacht. Vier Mannschaften sind im Ligaspiel aktiv, zwei sogar in der höchsten Liga Mecklenburg-Vorpommerns. Einige qualifizierten sich bereits für die Deutschen Meisterschaften.

Für die Zukunft plant der Verein, eine Jugendmannschaft zu gründen. Vorausgesetzt, er findet eine neue Unterkunft. „Wir drücken fest die Daumen, dass alles gut wird“, erklären die Mitglieder hoffnungsvoll.