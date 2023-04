Frank Wiechmann will kürzertreten und schließt seine Werkstatt in der Gemeinde Tarnow. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Nach 19 Jahren Werkstatt „Motorradgarage“ in Dreetz schließt Von Hans-Jürgen Kowalzik | 24.04.2023, 13:50 Uhr

Nach 19 Jahren ist Schluss. Frank Wiechmann schließt am 30. April seine Werkstatt in Dreetz. Ganz aufhören will er jedoch nicht und hat bereits Pläne für sein Geschäft in der Nähe von Röbel.