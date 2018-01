Bützow : 197 Quadratmeter für die Jugend

Stadt Bützow beabsichtigt in diesem Jahr Neubau des Jugendclubs „Domizil“.

von Christian Jäger

17. Januar 2018, 20:45 Uhr

Früher war es ein Pionierhaus, nachdem es in den 1950er-Jahren gebaut wurde. Auch Gisa Gierer und der Freizeittreff waren dort schon beheimatet. Seit 2009 hat der Jugendclub „Domizil“ das alte Gebäude unweit der Gartenstraße bezogen. Das inzwischen veraltete Gebäude hat eine lange, gelebte Historie. Und schon bald wird das letzte Kapitel des alten Pionierhauses beendet. Es wird abgerissen. Stattdessen wird ein neuer Jugendclub gebaut.

Bislang gibt es nur Planzeichnungen, die das Rostocker Büro „B3 – Architekten & Ingenieure“ angefertigt hat. Da wäre der Eingangsbereich mit Windfang und Garderobe, ehe es in den großen Gemeinschaftsraum samt offener Küche geht. Knapp 60 Quadratmeter wird dieser Hauptraum groß sein. Außerdem sind noch ein Medienraum, ein Büro, Toiletten (auch behindertengerecht) ein Sportraum, eine Werkstatt und ein Raum (der momentan einfach Raum heißt). In diesem „Raum“ soll vermutlich Platz für Entspannung geschaffen werden, vielleicht auch mit einem Bällebad, verrät Clubleiterin Anke Dose. Und dann ist noch eine überdachte Terrasse geplant, von der aus man auf das Basketballfeld schauen kann. Insgesamt wird das neue Domizil rund 197 Quadratmeter groß. Es bekommt auch einen neuen Standort, nämlich parallel zum Basketballfeld, in die Nähe des kleinen Weges an den Garagen.

Bei der Planung sind Anke Dose und die Jugendlichen maßgeblich beteiligt. „Wir haben Dinge eingebracht, die für uns wünschenswert sind“, sagt die Clubleiterin, die übrigens am 16. Februar ihr Fünfjähriges im Domizil haben wird. In einer Whatsapp-Gruppe konnte jeder seine Wünsche mitteilen. So werden auf Wunsch des Domizils beispielsweise zwei Räume entfernt, um den Gemeinschaftsraum vergrößern zu können. Derzeit ist Anke Doses Büro oftmals ein Gemeinschaftsraum. Das soll sich ändern.

Einen großen Stellenwert wird die offene Küche einnehmen. Das tut sie auch jetzt schon, durch den Gemeinschaftsraum soll es aber noch schöner werden. „Zusammen kochen und nebenbei schnattern“, das sei laut Anke Dose im Domizil gang und gäbe. Dabei steht zwar gesundes Essen im Fokus, aber zu Zimtschnecken sagt auch keiner Nein. „Kochen ist bei uns ein wichtiges Thema. Deswegen brauchen wir eine Küche“, sagt Anke Dose.

Auch eine Werkstatt wird benötigt – und wird auf Wunsch der Jugendlichen kommen. Vorbereitungen auf die Gruselnacht beispielsweise wurden bislang im Flur durchgeführt. Es sei wünschenswert, bald einen Raum zu haben, in dem gern Dreck verursacht werden kann und der Alltag trotz Werkeleien nicht gestört werde.

Geplant ist übrigens, dass erst neu gebaut wird und dann der Abriss des alten Domizils erfolgt. „Das erleichtert es für uns“, sagt Anke Dose. Sie müsse keinen Zwangsurlaub nehmen und es müsse kein zeitweiliger Umzug erfolgen. Ein lachendes und ein weinendes Auge habe sie. Freude auf das neue Domizil auf der einen, die vielen Erinnerungen und Stunden der Arbeit im alten auf der anderen Seite. Trotzdem: „Wir hoffen, dass wir im Herbst in das neue Domizil ziehen können.“ Das sei auch notwendig, denn die Fördermittel, die jüngst Bauminister Christian Pegel symbolisch überbrachte (SVZ berichtete) sind nur für 2018 gültig. 360 000 Euro werden bezuschusst, insgesamt kostet der Neubau 500 000 Euro und wird wegen verschiedener Mängel am Gebäude nötig. Das teilte das Energieministerium von Christian Pegel mit. Die Stadt Bützow als Bauherr ließ diesbezüglich eine Anfrage unbeantwortet.