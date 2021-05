Fußball-Landesliga : Kuchenbecker hängt beim TSV Bützow noch ein Jahr dran

Der 38-Jährige Mittelfeldspieler steht dem TSV Bützow auch in der kommenden Saison zur Verfügung.

Bützow | Eine überraschende, aber vor allem erfreuliche Nachricht gibt es für den Landesliga-Kader des TSV Bützow. Anders als zunächst geplant wird Stefan Kuchenbecker auch in der kommenden Saison das Spielertrikot der Männermannschaft tragen. „Ich habe lange überlegt und will dann so auch nicht aufhören“, sagt der zuletzt verletzungsgeplagte Mittelfeldspieler...

