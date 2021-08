Mit Ranzen und Zuckertüte : Schwaaner Schule begrüßt 72 Abc-Schützen

Kinder und ihre Familien feiern den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn sind auch die frisch sanierten Räume hergerichtet.

Schwaan | Die Mädchen in schicken Kleidchen, die Jungs mit Fliege. Mit großen Augen sehen sich die 24 Kinder der künftigen 1c in der Aula der Prof.-Franz-Bunke-Schule um, blicken dabei immer wieder über die Schulter zu ihren Eltern. Dann geht es los und bereits zum dritten Mal an diesem Tag werden die neuen Erstklässler mit einem Programm aus Musik, Reimen und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.