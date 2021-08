Straßensperrung : Schwaan wird im September zur Großbaustelle

Das Straßenbauamt Stralsund hat weitere Details zur geplanten Sanierung der Landesstraßen bekanntgegeben. Vollsperrungen werden nötig.

Schwaan | Risse in der Fahrbahn, Spurrinnen und Absackungen – die drei Landesstraßen, die sich in Schwaan kreuzen, haben schon mal besser ausgesehen. Darum erklärt das Straßenbauamt Stralsund, das für den Erhalt der Landesstraßen zuständig ist, Schwaan in diesem Herbst zur Mega-Baustelle. Nun ist auch bekannt, wann es mit den Arbeiten losgehen soll. Voraussi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.