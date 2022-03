Diakonie Güstrow : Markus Göllnitz stellt historische Fotos von Bützow zur Verfügung

In der Diakonie-Tagespflege in Bützow ist der Gang durch den Flur interessant geworden. Die Tagesgäste tauschen sich dort über historische Aufnahmen aus, die Hobby-Historiker Markus Göllnitz zur Verfügung stellt.

Bützow | Auf den Fluren der Diakonie-Tagespflege Bützow können sich die Tagesgäste an den historischen Fotografien der Stadt Bützow erfreuen. 20 Bilder sind dort ausgestellt. „Unsere Gäste sind teilweise Bützower, die hier schon ein Leben lang gewohnt haben“, erzählt Astrid Perkhuhn, Pflegedienstleiterin in der Tagespflege. Bilder regen zu Diskussion an ...

