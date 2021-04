Bützow : Baugeschichte bewahren ist teures Pflaster

Nicht jedes Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, wird saniert, sondern manchmal auch entwidmet.

Bützow | Seit mehr als zehn Jahren steht das Haus Rühner Straße 9 in Bützow leer. Am Mittwoch treffen sich der Eigentümer und die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises zu einem Vor-Ort-Termin. Dann geht es um die Frage, was mit diesem Haus passieren soll. Der Eigentümer hatte vor fünf Jahren einen Abriss beantragt. Eine Frage, die es so immer wieder gab ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.