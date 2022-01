Deutsche Rentenversicherung : Berater Walter Wilk bearbeitet Anträge zur Rente im Homeoffice

Da Sprechstunden und Hausbesuche noch immer nicht erlaubt sind, ist Walter Wilk weiterhin im Homeoffice für jegliche Rentenangelegenheiten zur Stelle.

Bützow | Vieles muss in diesen Zeiten hinten anstehen. Die Corona-Pandemie lähmt viele Bereiche des Lebens. Aber an Veränderungen der persönlichen Situation ändert auch Corona nichts. So werden zum Beispiel Anträge auf jedwede Art von Rente auch in diesen Zeiten erforderlich. Und dabei hilft Walter Wilk. Auch interessant: Das Ende des Papierkriegs Sprech...

