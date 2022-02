Pflanzaktion auf Spielplatz : Bäume an der Kita Bernitt sollen Schatten spenden

Die Kindertagesstätte Bernitt bewarb sich um Spendengelder bei der Stiftung für Klima- und Umweltschutz und kaufte für den Spielplatz vier Bäume. Gemeinsam mit Förster, Hausmeister und Kindern wurden sie eingepflanzt.

Bernitt | Auf der einen Seite des Spielplatzes versuchen drei- bis fünfjährige Kinder, mit kleinen Plastikschaufeln in den lehmigen Boden ein Pflanzloch zu buddeln. Auf der anderen Seite quälen sich Hortkinder in die Erde. Sie haben sich Spaten und Schaufeln vom Förster und vom Hausmeister geschnappt und sind so etwas erfolgreicher. Schon bald kann ihr Baum ein...

