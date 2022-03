Schwaan : Mysteriöser Brief an Bundeskanzler Scholz löst Großeinsatz aus

Ein Postbote machte am Samstag gegen 13 Uhr an der Laager Straße in Schwaan eine ungewöhnliche Entdeckung. Als Reaktion wählte er den Notruf.

Schwaan | Eine mysteriöse, an Bundeskanzler Olaf Scholz adressierte, Briefsendung hat am Samstagnachmittag in Schwaan (Kreis Rostock) eine Sperrung der Hauptverkehrsstraße ausgelöst und einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich gezogen. Postbote schildert ungewöhnlichen Fund Zu dem Vorfall kam es gegen 13 Uhr, teilte die Polizei mit. Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.