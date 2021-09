Bürgerhaushalt von Bützow : Jetzt werden in Wallstraßen die Fahrzeuge gezählt

Der Verkehr in der Altstadt soll beruhigt werden. Das ist ein Projekt des Ersten Bützower Bürgerhaushalts.

Bützow | Ein grauer Kasten hängt seit einigen Tagen am Straßenschild der 2. Wallstraße in Bützow. Was soll das, fragen sich manche Anwohner. Die Antwort ist ganz einfach. Mit dem Kasten wird der Fahrzeugverkehr ermittelt, der durch die 2. Wallstraße führt. Das ist die Voraussetzung, um eines der vier Projekte aus dem Ersten Bützower Bürgerhaushalt umzusetzen. ...

