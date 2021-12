Bürgermeisterwahl Bützow : In vier Tagen läuft die Bewerbungsfrist ab

Bis Dienstag, 4. Januar, 16 Uhr, müssen die Bewerbungen im Rathaus sein. Bisher gibt es nur von einem Kandidaten die Unterlagen

Bützow | Wer stellt sich am 20. März 2022 zur Wahl zum Bützower Bürgermeister? Am Dienstag, 4. Januar, 16 Uhr, läuft die Bewerbungsfrist ab. Dann müssen die Unterlagen der möglichen Kandidaten beim Gemeindewahlleiter Frank Endjer vorliegen. Bisher liegt aber auf dessen Tisch nur ein Briefumschlag. Vom wem? Das dürfe er nicht verraten, so der Wahlleiter. Die of...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.