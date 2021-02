Bützow : Per Videokonferenz wird über Schulneubau beraten

Für den geplanten Schulneubau gibt es ein Kolloquium mit Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet

Bützow | So funktioniert eine Konferenz in Coronazeiten. Dienstagvormittag in Bützow. Bürgermeister Christian Grüschow begrüßt unter anderem Stadtvertreter, Verwaltungsmitarbeiter, eine Schulleiterin und Architekten aus ganz Deutschland zu einem Kolloquium. Dabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.