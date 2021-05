Bützow : Ein Brief auf dreifachen Abwegen

Die Bützowerin Ulrike Ueckermann erhielt ein und denselben Brief mehrfach, obwohl er nach Bülow gehen sollte.

Bützow | Ulrike Ueckermann ist genervt. Kürzlich erhielt die Bützowerin einen Brief, der allerdings nicht an sie adressiert war. Die Straßennamen ähnelten sich sehr, aber Name, Postleitzahl und Ort waren völlig anders. Eigentlich sollte der Brief nach Bülow gehen. Mit einem Vermerk auf falsche Zustellung steckte Ulrike Ueckermann den Brief wieder in einen Post...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.