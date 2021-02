Bützow/Güstrow : Fast 30 Kilometer lange Ölspur

Verunreinigung reichte von der Spoitgendorfer Mülldeponie bis nach Bützow

Bützow | Fast 30 Kilometer lang zog sich am späten Mittwochnachmittag eine Ölspur und rief diverse Feuerwehren auf den Schirm. Ihren Ursprung hatte die Spur an der Mülldeponie in Spoitgendorf. Über Güstrow und Lüssow führte sie fast 30 Kilometer weit bis ins Büt...

