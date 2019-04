Bützow : Junge Reporter mit viel Neugier in der Redaktion

von Christian Jäger

04. April 2019, 05:00 Uhr

Pia, Luis, Fiete, Alex, Fynn und Tim waren gestern zu Besuch in der Redaktion der Bützower Zeitung. Sie sind die „Jungen Reporter“ des Hortes am Schlossplatz. In der Interessengemeinschaft, die Andrea Maske leitet, werden regelmäßig Aushänge angefertigt, die für alle sichtbar im Foyer ausgehängt werden. Fragen kann jeder stellen, die Jungen Reporter machen sich dann auf die Spur. Und um sich den ein oder anderen Tipp abzugucken, kamen sie gestern mit ganz vielen Fragen in die Redaktion, die die Redakteure Robert Grabowski und Christian Jäger beantworteten.