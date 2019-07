Bützow : Parkordnung vor dem Rathaus

Seit Montag sind die Stellflächen auch optisch sichtbar

von Ralf Badenschier

30. Juli 2019, 05:00 Uhr

Seit gestern herrscht Ordnung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Bereits seit Donnerstag können dort Autofahrer parken. Gestern wurden die Stellflächen auch optisch gekennzeichnet. Die entsprechende Markierung brachten am Vormittag Stefan Kraak und Ralf Zukowski vom Bauhof der Stadt auf die Pflastersteine. Die neuen Stellplätze sind eine Alternative zu den bisherigen gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Langestraße. Dort finden seit 14 Tagen Bauarbeiten statt, die dazu führten, dass ein Teil der Parkplätze entfallen. Vor allem die Gewerbetreibenden leiden unter der derzeitigen Situation. Weniger Parkmöglichkeiten sorgen für deutlich weniger Kunden. Der Umsatz sei auf ein Drittel bis auf ein Viertel geschrumpft. „Das ist eine Katastrophe“, schimpfte Karina Siebernik, die Vorsitzende des Gewerbevereins in Bützow. Deshalb hatte sie sich an Bürgermeister Christian Grüschow gewandt mit der Bitte, den Marktplatz für das Parken freizugeben.

Nun gilt die neue Parkordnung bis auf Weiteres. Das Parken ist sogar kostenlos. Jedoch nach wie vor zwischen 7 und 18 Uhr auf eine Stunde begrenzt. Also nicht die Parkuhr vergessen.