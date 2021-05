Bützow : Tempo-Reduzierung könnte für höheres Tempo sorgen

Beim Gummiweg handelt es sich um den Teil der Fritz-Reuter-Straße zwischen der Gartenstraße und der ersten Brücke in Richtung Bahnhof. Er ist die kürzeste Verbindung zwischen Innenstadt und Bahnhof, die nach Fertigstellung der Schule in der Vierburg noch weiter an Bedeutung gewinnen dürfte. Vor der Sanierung bestand der Weg aus sandgeschlämmtem Schotter. Der Gehweg musste immer wieder notdürftig ausgebessert werden, Wurzeln hoben die Platten häufig an. Deswegen begann vor mehr als vier Jahren eine Debatte darüber, was mit dem Gummiweg passieren soll. Letztlich wurde sich darauf geeinigt, dass der Gehweg aufgenommen und der Weg befestigt wird. Rund 27.000 Euro kosteten die Maßnahmen. Einzig Wolfgang Wehrmann war dagegen und betonte schon damals die Notwendigkeit eines Gehwegs.