Corona-Pandemie : Warnow-Klinik Bützow veranstaltet zweiten Impftag

Am 12. Januar können sich alle Interessierten in der Sporthalle Rühner Landweg einen Piks gegen das Coronavirus abholen.

Bützow | Die Warnow-Klinik Bützow veranstaltet am 12. Januar in der Sporthalle Rühner Landweg in Bützow ihren zweiten Impftag. Wie die Klinik am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite verkündete, können sich Interessierte an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr einen Piks gegen das Coronavirus abholen. Facebook Iframe Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Alle n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.