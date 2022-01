Corona-Impfen auch ohne Termin : Nicht nur Schwaaner holten sich im Mehrgenerationenhaus den Piks

Auch bei der dritten Corona-Impfaktion stand das Telefon nicht still. Für einige der Impfwilligen war der Weg in die Kleinstadt der bequemste.

Schwaan | Schlangestehen bei winterlichen Temperaturen, vielleicht noch im Regen – manchmal müssen Impfwillige die Zähne zusammenbeißen, um an den ersehnten Piks zu kommen. Nicht so in Schwaan. Denn bei der Impfaktion am Mittwoch in Schwaan war alles bestens organisiert. Das freute Ärzte und Impflinge. Letztere konnten sich im Campus der Generationen eine erste...

