Landkreis Rostock : Corona-Impfung als Weihnachtsgeschenk

Der Landkreis Rostock öffnet Impfzentrum auf dem Flugplatz Laage auch vom 24. bis 26. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Laage | Impfen, Impfen, Impfen ... das ist das Gebot der Stunde. Das Impfzentrum des Landkreises Rostock jedenfalls macht keine Weihnachtspause. Auch an den Weihnachtsfeiertagen können Menschen auf dem Flughafen in Laage die Ärmel hochkrempeln und sich das Vakzin verabreichen lassen. Auch interessant: Moderna in Impfzentren: Täglich bis 1200 Impfungen in L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.