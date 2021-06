Impfaktion vom Landkreis Rostock : Impfen ohne Termin läuft nun auch in Bützow an

In der Warnowpflege ist am Donnerstag und Freitag ein Team aus Ärzten und Bundeswehr im Einsatz. Die ersten Impfwilligen standen schon um 7 Uhr vor der Tür.

Bützow | Als Jennifer Fox am Donnerstag zur Arbeit in die Warnowpflege kommt, stehen vor der Tür schon mehrere Autos mit Wartenden. „Das war kurz nach 7 Uhr“, erzählt die Verwaltungsleiterin. Gut zwei Stunden später ist alles bereit für die erste terminfreie Impfaktion in Bützow. Eine lange Schlange hat sich gebildet. Svenja Suckow ist zusammen mit ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.