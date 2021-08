Straßenkunstaustellung : Das Dorf Qualitz kommt ohne Plakate durch den Wahlkampf

Weil in Qualitz eine Straßenkunstausstellung geplant ist, können die Parteien hier keine Werbung an die Laternen hängen. Zum zweiten Mal organisiert der Allerhand-Verein diese kreative Alternative.

Qualitz | Seit Sonntag vermehren sie sich scheinbar von selbst – die Wahlplakate. Bis zur Bundes- und Landtagswahl am 26. September dürften auch noch einige dazukommen, sodass so manche Straße am Ende einem Schilderwald ähnelt. Zum Thema: Parteien dürfen nun großflächig in MV plakatieren Doch ein kleines Dorf im Landkreis Rostock widersetzt sich der Schil...

