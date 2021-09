Allerhand-Verein in Qualitz : Wandertheater Ton und Kirschen spielt unter freiem Himmel

Auf Einladung des Allerhand-Verein wird am Sonnabend, 18. September das Stück „Der gefesselte Prometheus“ gezeigt. Das Ensemble von Ton und Kirschen ist dafür in Qualitz zu Gast.

Qualitz | Das Wandertheater Ton und Kirschen ist am 18. September beim Allerhand-Verein in Qualitz zu Gast. Gezeigt wird das Stück „Der gefesselte Prometheus“ nach dem antiken Drama von Aischylos. Die Vorstellung findet unter freiem Himmel statt und beginnt um 20 Uhr. Für das internationale Wandertheater Ton und Kirschen ist es der zweite Ausflug in da...

