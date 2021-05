Bützow : Stein für Stein entsteht der neue Marktplatz

Der Marktplatz Bützow wird neu gestaltet. Rund 660000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand. Mittel dafür kommen auch aus der Stadtsanierung.

Bützow | Schon von Weitem höre ich den metallischen Klang, wenn ein Hammer auf einen Pflasterstein schlägt. Die Mittagspause schien also vorbei zu sein und die Bauarbeiter vor dem Rathaus sind wieder in Aktion an diesem Montag. Ein Mann kniet im Zementmörtel und greift sich einen der Pflastersteine. Er lässt sich nur kurz vom Reporter in seiner Arbeit unterbre...

