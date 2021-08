Kostenpflichtige Bürgertests : Stadt Bützow hält am Corona-Testzentrum fest

Die Einrichtung in der Innenstadt soll auch weiter als Service für die Bürger zur Verfügung stehen. Sie erwirtschaftet derzeit sogar einen kleinen Gewinn.

Bützow | Noch längst haben sich nicht so viele Menschen impfen lassen, als dass die Corona-Testzentren überflüssig geworden wären. Auch die Stadt Bützow will weiter an ihrem kommunalen Testzentrum in der Innenstadt festhalten. „Das ist zum einen ein Service für die Bürger, soll zum anderen aber natürlich auch die Gewerbetreibenden unterstützen“, sagt Pressespr...

