Bützow Warnow-Klinik : Dr. Dirk Flachsmeyer ist Chef der Orthopädie und Unfallchirurgie

Der 53-Jährige hat in der Bützower Warnow-Klinik Großes vor: Er will die beiden Bereiche deutlich ausweiten.

Bützow | Verstärkung in der Warnow-Klinik: Dr. Dirk Flachsmeyer ist neuer Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und der erfahrene Spezialist für Endoprothetik hat für seine neue Aufgabe in Bützow Großes vor. Neuneinhalb Jahre war er am Südstadt-Klinikum Rostock tätig, war dort Oberarzt. Es folgten weitere siebeneinhalb Jahre an der Caritas-Klinik Mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.