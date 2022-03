Seminar für Gartenfreunde : Tipps für die Obstbaumpflege am Schautag in Dreetz

Die Gemeinde Dreetz legt am 12. März zum neunten Mal einen Obstbaumpflege-Schautag auf, zu dem interessierte Garten- und Obstbaumbesitzer eingeladen sind. Anmeldungen sind möglich bis 10. März.

Dreetz | Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Obstbaumpflege-Schautag in der Gemeinde Dreetz am Sonnabend, 12. März ab 10 Uhr. Thema ist der „naturgemäße Kronenaufbau hochstämmiger Streuobstpflanzungen“. Baumpfleger Uwe Arnsberg, Ausbilder in der AG Obstgehölzpflege, wird mit Unterstützung der zertifizierten Obstgehölzpfleger Mareike Abdank und Di...

