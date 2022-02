Brand auf Bahngelände in Bützow : Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude

Diese Woche hat für 15 Kameraden früh begonnen. Am Montag um 7.16 Uhr erfolgte eine Alarmierung wegen eines Brandes auf dem Bahngelände.

Bützow | Die Kameraden der Bützower Feuerwehr mussten am Montag, 14. Februar, früh aus den Federn: Sie wurden zu einem Ödlandbrand auf dem Bahngelände gerufen. „Zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit“, so der stellvertretende Wehrführer Alexander Kraak. Gerade im Frühjahr gerate die trockene Vegetation schnell in Brand. „Das ist trockenes Gras, das aber nur obe...

