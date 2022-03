Hier finden Sie ihr Traumkleid : Eva Köhler eröffnet Brautmodengeschäft in Bützow

Am kommenden Sonnabend begrüßt die Bützowerin ihre ersten Kunden in der Schloßstraße 12. Erste Kunden haben schon Termine vereinbart.

Bützow | Vom Prinzessinenkleid über den Meerjungfrauenschnitt bis hin zu Kombinationen aus Röcken und Tops – all das und vieles mehr bietet Eva Köhler in ihrem Geschäft „Eva’s Number 1 Bridal Fashion“ in Bützow. Die Verkäuferin hat sich mit einem Brautmodengeschäft selbstständig gemacht. Am Sonnabend, 5. März, findet die Eröffnung statt. Existenzgründerin e...

