Unfall bei Schwaan : Feuerwehr muss schwerverletzte Frau aus Autowrack befreien

Eine 59-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in Neu Kassow mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Schwaan | Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in der Nähe von Schwaan gekommen. Eine Autofahrerin war in Neu Kassow mit ihrem Kia von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit Rettungshubschrauber in Klinik Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 8 Uhr zugetragen. Die 59-jährige Frau war, nachdem sie mit...

