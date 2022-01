Mit Tipps aus dem Internet : Vom Hobby zum Beruf: Bützower bringt sich selber Fotografieren bei

Daniel Brügmann hat einst ein Schülerpraktikum bei einer Fotografin absolviert, heute verdient er mit seiner Leidenschaft auch Geld – ohne je eine Ausbildung oder Studium im Bereich Fotografie gemacht zu haben.

Bützow | Lisa sitzt im Gras und wirft buntes Laub in die Luft. Was für ein Spaß an einem herrlichen Tag im Herbst. Das Foto hat Daniel Brügmann aufgenommen. Der gebürtige Bützower hat sich der Fotografie verschrieben. Dass die Fotografie einmal ein wichtiger Teil seines Lebens sein wird, daran hat der heute 37-Jährige vor mehr als 20 Jahren nicht gedacht. Dama...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.