Bützower Freizeittreff : Kuchen für den guten Zweck

Kinder des Bützower Freizeittreffs organisierten spontan einen Kuchenbasar. Der Erlös soll den Opfern der Flutkatastrophe gespendet werden.

Bützow | Am Donnerstag waren Ferien-Kinder des Bützower Freizeittreffs an der Ostsee. Unweigerlich wurde am Wasser die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands Thema. „Und da kam von den Kindern spontan die Idee, einen Kuchenbasar zu machen und die Erlöse zu spenden“, sagt Einrichtungsleiterin Gisa Gierer. Dann ging alles ganz schnell. „Ich bringe Milch mit!“...

