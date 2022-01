Grundgebühr wird erhöht : Für Abwasser tiefer in die Tasche greifen

Zweckverband Kühlung plant für 2022 mit Investitionen von rund neun Millionen Euro und hat Grundgebühr für Abwasser erhöht.

Schwaan | Der Zweckverband Kühlung sichert für 27 Gemeinden und Städte im Landkreis Rostock die Wasserver- und Abwasserentsorgung. Erst im vergangenen Jahr feierte der Verband sein 30-jähriges Bestehen. In diesem Jahr will der Zweckverband Baumaßnahmen mit einem Gesamtumfang von rund neun Millionen Euro realisieren. Ein Teil der Baumaßnahmen hat bereits in 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.