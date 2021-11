Zepelin : Erinnerung an einen schwarzen Tag

Bei den Arbeiten am Zepeliner Wehr ist eine Gedenktafel für ein im Bützow-Güstrow-Kanal verunglücktes Mädchen aufgetaucht.

Zepelin | Der 10. Juni 2010 war ein schwarzer Tag, der die ganze Region in Trauer hüllte. Ein zwölfjähriges Mädchen verlor ihr noch so junges Leben. Beim Baden im Bützow-Güstrow-Kanal ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Daran erinnert nun wieder eine Gedenktafel. Auch interessant: Beim neuen Wehr in Zepelin gehört die Handkurbel der Vergangenheit an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.