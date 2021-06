Bützow : Geplanter Baustopp am Bützower Schloss

Bevor die Bauarbeiter am Park weitermachen, muss die neue Fußgängerbrücke über den Aalfang montiert werden.

Bützow | Was ist denn am Schloss in Bützow los? Seit mehr als zwei Wochen herrscht auf der Baustelle Park am Schloss Ruhe. Keine Bauleute sind zu sehen, nur das Gras wuchert. Bützows Bürgermeister Christian Grüschow kann beruhigen. Die derzeitige Baupause ist so eingeplant. „Alles was demnächst dort passiert, ist verbunden mit dem Brückenbau“, erklärt der Verw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.