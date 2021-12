Polizeireport : Groß Gischow: Auto kollidiert mit Reh

Autofahrer bleibt bei Unfall unverletzt

Groß Gischow | Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Donnerstagvormittag. Er war gegen 11 Uhr auf der Straße zwischen Groß Gischow in Richtung Gnemern unterwegs. Die Strecke ist sehr kurvenreich und auch bekannt für viele Tiere, sagt die Polizei in Bützow. Als ein Reh plötzlich auf die Straße lief, konnte der Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.