Sanierung schreitet voran : Gutshaus Hermannshagen auf dem Weg zum Begegnungszentrum

Das Gebäude soll ein Beispiel dafür werden, wie nachhaltiges Bauen aussehen kann. Am Ende sollen hier Wohnungen und Ferienzimmer entstehen, Yoga-Kurse oder vielleicht sogar Gemeindevertretersitzungen stattfinden.

Hermannshagen | Für Goda Neck war es Liebe auf den ersten Blick. „Der Geruch hier in diesem alten Gutshaus hat mich an meine Kindheit erinnert“, sagt sie. Von da an war klar, dass sie sich in den Verein Gutshaus Hermannshagen einbringen möchte. Denn nicht nur das alte Haus, auch das Anliegen der Ehrenamtlichen haben bei der jungen Frau einen Nerv getroffen. D...

