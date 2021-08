Verstopfte Regeneinläufe : Rühner verärgert über mangelnde Sauberkeit im Dorf

Nicht nur Einwohner Hans-Jürgen Wolff übt Kritik. Auch die Gemeinde selbst ist mit Dienstleistung unzufrieden und stellt Vertrag mit dem Hausmeisterservice auf den Prüfstand

Rühn | Das Gras steht höher als es sein sollte. Die Regeneinläufe sind mit Laub verstopft und an der Sitzgruppe am am Infopunkt am Friedhof läuft der Papierkorb über. Hans-Jürgen Wolff ist verärgert über die mangelnde Sauberkeit und Ordnung an so mancher Stelle in seinem Heimatdorf. Er fragt sich, warum die Gemeinde keinen eigenen Gemeindearbeiter mehr hat. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.