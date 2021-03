Bützow : Haus in Schloßstraße steht in Flammen

Brand eines Hauses in der Schloßstraße

Bützow | Großeinsatz der Feuerwehr in Bützow. In einem Haus in der Schloßstraße neben dem Kaufhaus Stolz ist vor wenigen Minuten ein Feuer ausgebrochen. Die Schloßstraße ist komplett gesperrt. Im Einsatz sind mehrere Feuerwehren. ...

