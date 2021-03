Heimatgeschichte : Nach dem Krieg warteten neue Probleme

Geschichten aus dem Schuhkarton, Teil 232 - das bewegte Leben des Bützowers Hans Iben.

Bützow | Lärm, unterbrochen von lauten Kommandos, schallte von der Schloßstraße in die Küche. „Watt is denn dor los?“, rief Henriette Iben fragend ihrem Mann Heinrich zu und schlurfte über den Flur vor die Haustür. Vom Eckhaus 6, Wallstraße 4, hatte sie eine gute Sicht auf den Platz vor dem Querhaus am Ende der Schloßstraße. Dort, wo sonst abends die gelben Üb...

