Investor erschließt und vermarktet : Sechs neue Bauflächen für Eigenheime in Rühn

Die Bürokratie ist nahezu erledigt, nun heißt es abwarten. In der Straße Zum Eichenhain werden schon bald die Bagger rollen.

Rühn | Ein privater Investor will in der Straße Zum Eichenhain in Rühn auf einer Fläche von 0,65 Hektar Bauplätze für sechs Eigenheime schaffen. 0,65 Hektar mögen wenig klingen, würden bei gleicher Aufteilung der Fläche aber für jeden Bauherren mehr als 1000 Quadratmeter bedeuten. Die Gemeinde steht hinter diesem Projekt. Nicht nur das. Für die Gemeinde hätt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.